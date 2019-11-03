THY liderliği pekiştirecek

THY Başkanı İlker Aycı, başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ile Amerika kıtasında birçok yeni noktaya uçulacağının müjdesini verdi.

Üçüncü pist açılacak

Türk Hava Yolları (THY), 126 ülke ve 316 havalimanıyla dünyada en çok noktaya yolcu taşıyan havayolu. Kargoda da 88 ülkeyle dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan havayolu unvanına sahip.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı şirketi, şimdi yeni rotalarla bu konudaki liderliğini pekiştirecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı’ndaki 3’üncü pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını söyledi.

3.500 ikave iniş-kalkış

İstanbul Havalimanı’nın 29 Ekim’deki resmi açılışının üzerinden bir yıl geçtiğini, büyük taşınmanın ardından 6 ayın geride kaldığına dikkat çeken Aycı, bu kadar büyük ölçekli bir taşınmanın dünyada örneğinin az görüldüğünü söyledi.

Aycı, resmi açılıştan nisan ayındaki ‘Büyük Göç’e kadar geçen yaklaşık 6 aylık sürede Atatürk Havalimanı’ndaki seferlerin yanı sıra iç ve dış hatlarda İstanbul Havalimanı’na ilave uçuşlar koyduklarını kaydederek, bu süre zarfında, toplamda 3 bin 500’ten fazla ilave iniş-kalkış operasyonu icra edildiğini ifade etti.

Uçuş ağını genişletti

Aycı, bu yıl ‘Boeing 737 MAX’ sorunu ile ‘Airbus A-321 Neo’ teslimatlarındaki gecikmelere rağmen yeni planlamalar sayesinde zorlu süreçte uçuş ağlarını genişlettiklerini söyledi.

Yeni açılan hatlara ilişkin bilgi de veren Aycı, dış hatlarda sırası ile Fas’ta Marakeş, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Sharjah, Fransa’da Strazburg, Nijerya’da Port Harcourt, Endonezya’da Bali, Kongo’da Pointe-Noire, Meksika’da Mexico City ile Cancun ve Mısır’da Luksor hatlarını açtıklarını söyledi.

2020'de uçak teslimleri

İlker Aycı, şöyle devam etti: “5 Aralık itibarı ile Finlandiya’da Rovaniemi’ye uçmaya başlayacağız. 2020 yılında 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile yeni noktalar açmanın yanı sıra frekans derinliği ve bağlantı kalitesini artırmaya daha fazla odaklanacağız. Bu sene teslim aldığımız 6 adet ’B-787’lere ilave olarak 2020 yılında teslim alacağımız 9 adet ’B-787’ ve 5 adet ’A350’ de bu konuda bize epey yardımcı olacak.

İşte yeni planlar ve pazarlar

İlker Aycı yeni rota ve pazarlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Aralıkta Muscat (Umman) hattının haftalık frekansını 7’den 10’a çıkaracağız.

2020 yaz tarifesiyle birlikte Los Angeles, Singapur ve Kuala Lumpur hatlarımızı 7 frekanstan 11’e çıkaracağız.

Washington DC hattımızı da 7 frekanstan 10’a çıkaracağız.

Uçuşlarına bir süre ara verdiğimiz Osaka hattımızı ise 4 frekans olarak Nisan 2020’de yeniden devreye alıyoruz. Haziran ayında da 5 frekansa çıkacağız.

Tokyo’da Narita’ya ilaveten Haneda Havalimanı’ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. 2020 yılı itibarıyla Haneda’ya 7, Narita’ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz.

Çin’de İpek Yolu’nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. En kısa sürede bu noktaya sefer başlatmak istiyoruz.

Asya kıtasında ve özellikle Çin’de daha fazla noktaya sefer düzenleme arzusundayız.

Newark’ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Uygun şartlar oluşması durumunda açmayı planlıyoruz.

Kanada’da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz.

Fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

THY’nin dünyanın her yerine ulaştırdığı dergisi Skylife’ın ‘Keşfet’ temalı fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması’nın ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

THY Büyük Ödülü’nün kazananı Fei Xie oldu. İkinci Büyük Ödülü’nün kazananı Mustafa Kurtbaş ve Üçüncü Büyük Ödülü’nün kazananı ise Thi Ha Maung oldu. Başvuruları 15 Ocak’ta başlayan 26 Ağustos’ta sona eren yarışmada, 115 ülkeden binlerce fotoğraf arasından dereceye girenleri, iki gün süren değerlendirme sonunda belirlendi.