THY Pakistan'daki bazı seferlerini iptal etti

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından Pakistan hava sahasının kapatılması nedeniyle THY'nin bugün ve yarın yapacağı bazı seferler yine iptal oldu

28 Şubat 2019, Perşembe 16:18
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THY Pakistan'daki bazı seferlerini iptal etti

THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı 6 seferi karşılıklı olarak iptal edildi. 

Edinilen bilgilere göre,

TK-708 İstanbul-Karaçi( 28 Şubat gidiş)

TK-709 Karaçi-İstanbul (1 Mart dönüş)

TK- 710 İstanbul -İslamabad( 28 Şubat gidiş )

TK 711 Islamabad-İstanbul( 1 Mart dönüş)

TK - 714 İstanbul-Lahor (28 şubat gidiş)

TK - 715 Lahor-İstanbul ( 1 Mart dönüş) seferleri iptal edildi.

DHA

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