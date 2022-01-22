THY Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 31 uçuşu iptal etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DHA