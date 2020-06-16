THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı
Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.
16 Haziran 2020, Salı 23:32 Son Güncelleme:
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Türkiye’ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferle yurda geldi. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, terminalde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu.
Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.
AA
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