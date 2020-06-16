Türkiye THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

Türkiye

THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.

16 Haziran 2020, Salı 23:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel seferle yurda geldi. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, terminalde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu.

Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

AA


İlgili Haberler
THY'nin yurt dışı uçuş tarihi açıklandıTHY'den yolculara uyarı: En az 3 saat önce gelin


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İşçi ayaklanmasının 50. yılı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Mercedes Benz GLB Türkiye'de
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika depremleri: Burdur'da 3.8 büyüklüğünde deprem