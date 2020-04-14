Türkiye THY tüm dış hat uçuşları durdurdu

THY tüm dış hat uçuşları durdurdu

Türkiye

THY tüm dış hat uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları corona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararını açıkladı. THY, 20 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm dış hat uçuşlarının durdurulduğu ifade edildi.

14 Nisan 2020, Salı 13:00 Son Güncelleme:
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THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Yeni corona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.


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