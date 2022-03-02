Ekonomi THY, Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

THY, Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Ekonomi

THY, Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı

Türk vatandaşları, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırıldı. Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecek.

02 Mart 2022, Çarşamba 16:05 Son Güncelleme:
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Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.

Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler.



TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağı saat 16.00'da İstanbul'da olması beklenirken, havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor.

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