THY uçağı gerginlik nedeniyle geri döndü

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan-Hindistan hava sahalarının geçişe kapatılması üzerine bazı önlemleri hayata geçirdi. Alınan bilgiye göre, "TK 6548" numaralı İstanbul-Chennai (Hindistan) seferini yapan kargo uçağının, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'daki meydana yönlendirilmesi (divert) kararı alındı.

Airbus 330 tipi uçakla "TK 6562" numaralı İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini icra eden kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden döndü. Uçak, Ankara veya İstanbul'daki meydana yönlendirilecek.

Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin akıbetinin ve bölge hava sahasını kullanan diğer seferlerin takibinin THY tarafından yapıldığı öğrenildi.

THY, PAKİSTAN'DAKİ BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından her iki ülkenin hava sahalarını kapatması üzerine THY bazı önlemler aldı.

THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen seferler şu şekilde:

TK-708 İstanbul-Karaçi( 27 Şubat gidiş)

TK-709 Karaçi-İstanbul (28 Şubat dönüş)

TK- 710 İstanbul -İslamabad( 27 Şubat gidiş )

TK 711 İslamabad-ist( dönüşü 28 Şubat dönüş)

TK - 714 İstanbul-Lahor (27 şubat gidiş)

TK - 715 Lahor-İstanbul ( 28 şubat dönüş)