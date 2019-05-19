THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı

THY uçağı kalp krizi geçiren yolcu nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den İstanbul'a giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 777-36N ER tipi uçak bir yolcunun kalp krizi geçirmesi nedeniyle Tahran'a zorunlu iniş yaptı