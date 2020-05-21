Mart ayında ülkemizde görülen corona virüsü nedeniyle, yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecinin kademeli olarak hayat geçirildiğini ve bazı illerde seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu. Turizmin de mayıs ayı sonunda yeniden başlayacağı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarafından duyuruldu. Uçak seferlerini durumu merak konusu olurken, THY'den son dakika açıklama geldi. İşte, uçak seferlerinin normale döneceği tarihle ilgili detaylar...

THY iç hat seferleri ne zaman başlayacak?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Aycı açıklamasında iç hat seferlerinin 4 Haziran’da başlayacağını duyurdu. THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Dış hat seferkeri ne zaman başlayacak?

Yurt dışı uçuş sefeleriyle de ilgili açıklama yapan Aycı, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek. Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY'den açıklama: 28 Mayıs gibi her şey iyi giderce başlayacağız

Öte yandan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ‘her şey iyi giderse’ diyerek iç ve dış hat seferlerinin uçuşlara açılmasını planladıkları tarihi Cüneyt Özdemir’in Youtube’tan yaptığı canlı yayında şu sözlerle duyurdu:

'Bunu bana bir hafta evvel sorsaydınız ben size muhtemelen 28 Mayıs gibi her şey iyi giderse başlayacağız. Haziran’ın hemen başında da dış hat uçuşlarımızı başlatacağız derdim. Ama ne oldu gidişat incelendi ve bakıldı iç hatlardaki yeni tarih 4 Haziran’a kaydı, dış hatlardaki yeni tarih de 10 Haziran’a kaydı. Dolayısıyla şimdi biz de tarifemizi güncelleyerek yeni tarihe adapte olmaya çalışıyoruz ama ben bilet alan tüm yolcularımıza şunu söylemek isterim hiç merak etmesinler aldıkları biletler geçerlidir. Ücretsiz bir şekilde 2021 yılının 31 Aralık’ına kadar ücretsiz değişiklik hakları var. Ücretsiz olarak tüm dünyada olduğu gibi biz de biletleri değiştireceğiz. Yolcularımız yeni tarihi belirleyip uçabilir.



