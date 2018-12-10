Thyateira’nın sütunlu yolu için çalışmalar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Valiliği, Adnan Menderes Üniversitesi ve Akhisar Belediyesi’nin destekleri ile eski hastane bölgesinde kazılar devam ederken, ilçe merkezinde bulunan Tepe Mezarı ören yerindeki yıllar önce çıkarılan tarihi eserlerin ayağı kaldırılması için harakete geçildi.

Buradaki çalışmaların 1 yıl içersinde bitirilmesi planlandı. AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Thyateira Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz ve Akhisar’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Belediye teknik ekipleri ve Antik Kent’teki Roma Dönemi’ne ait sütunlu yolun ve üst yapı elamanlarının ayağa kaldırması için hazırlanan projenin yüklenici firması yetkilileri ile çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

TURİST SAYISINDA DA ARTIŞ OLACAK

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve destekleri ile gerçekleştirilen projenin tamamlanmasıyla Akhisar’ın turizmine büyük destek olacağına dikkat çeken Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, "Thyateira sadece bir antik kent değil. Prehistorik dönemlerden itibaren yerleşim görmüş bir alan. Eski Hastane Höyüğü’nde gerçekleştirdiğimiz kazılarda bunu ispatladık. Höyük kısmında, Neolitik dönem sonu ile İlk Kalkolitik Dönem’den itibaren iskana ilişkin izlere rastladık. Yine aynı şekilde Lydia bölgesinin ilk defa bu kadar kuzeyinde tabaka kazısında Lydia kültürüne dair kalıntı ve buluntular tespit ettik. Ancak Akhisar’daki yerleşimin doruk noktası Roma İmparatorluk Dönemi. Özellikle M.S. 2 ila 4. yüzyıllar arası çok zengin bir yerleşim mevcut. Tepe Mezarı Mevkii de bu tarihlerden itibaren yerleşime dahil olmuş. Akhisar’ın turizmine de destek sağlayacak sütunlu caddenin ayağa kaldırılması çalışması titizlikle devam ediyor. Bu büyük bir projedir. Buradaki çalışma sonunda 11 sütun, kısmen üst yapı elemanlarıyla birlikte ayağa kaldırılacak ve böylece Tepe Mezarlığı ören yeri hak ettiği öneme kavuşacak. Gelecek turist sayısında da artış bekliyoruz" dedi.

Akhisar’daki çalışmalarla inanç turizmine zenginlik katacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı ise ilçenin tarihini ve kültürünü önemsedikleri kadar turizmi de geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda, Thyateira Antik Kenti’nde yapılan çalışmanın da çok değerli olduğunu ve inanç turizmini de çok zenginleştireceğini belirtip, "Akhisar’ın çok kültürlü ve çok engin bir tarihe sahip. Bu şehrin her türlü değerini geliştirmek öncelikli görevlerimizden biri. Bu nedenle Akhisar’ın bu kültürel varlıklarına hep beraber sahip çıkıyor ve onu zenginleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.