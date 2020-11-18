Türkiye THY'dan haftasonu yasağı açıklaması

THY'dan haftasonu yasağı açıklaması

Türkiye

THY'dan haftasonu yasağı açıklaması

Türk Hava Yolları(THY), sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili bir duyuru yayımladı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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THY'nin duyurusunda şu bilgiler verildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan ve 20 Kasım 2020 Cuma günü itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından, uçuşu bulunan tüm misafirlerimiz muaf tutulacaktır.

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Misafirlerimiz, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşa dair belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Seyahatiniz süresince otoritelerin belirlediği diğer kısıtlama ve tedbirlere uymanızı önemle hatırlatırız."


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