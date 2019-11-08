2019’un üçüncü üç ayını zayıflayan global talep ortamı ve artan rekabete, Boeing MAX sorunu ve İstanbul Havalimanı’na taşınmasının etkilerine rağmen 655 milyon dolar (yaklaşık 3.8 milyar lira) net kâr ile tamamladı. Şirketin gelirleri ise aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artarak 4 milyar dolara ulaştı.

Dış hatta 13 milyon yolcu

THY’nin üçüncü üç ay sonuçlarına ilişkin açıklamasında yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 daralarak yaklaşık 21 milyon olduğu belirtilerek, MAX uçakları ve Airbus NEO’ların gecikmesinden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayısının yüzde 3.6 artışla 13 milyon olduğu ifade edildi. 9 ayda dış hatlarda yüzde 2.4 artışla 33 milyona yakın yolcu taşındı.

Kargoda daha hızlı

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam ediyor.

THY’nin üçüncü üç ayda taşıdığı kargo bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artışla 400 bin tona ulaştı. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'e dördüncü hat

THY’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 4’üncü uçuş rotası tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası kabul edilen Xi’an (Şian) şehri oldu. Önümüzdeki aydan itibaren başlayacak olan Xi’an seferlerinin ilk etapta haftada 3 frekans olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Başlatacağımız seferler iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlayacak” dedi.

POSTA/ Ekonomi Servisi