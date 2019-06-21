THY’den açıklama: İptal haberleri doğru değil

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün twitter hesabındaki açıklamasında şu ifadeler yer aldı: ‘’20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul kalkışlı ve varışlı 4939 seferimizde şu an herhangi bir iptal olmaksızın, 740 bin yolcumuzu misafir edeceğiz. Yer alan iptal haberleri doğru değildir.

"HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Bazı uçuşların birleştirilmesi söz konusu olmuştur, hiçbir misafirimizin mağduriyet yaşamaması için tüm önlemler alınmaktadır. Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi operasyonlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.’’