Türk Hava Yolları (THY), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın yetkili makamlarca alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir" denildi.







