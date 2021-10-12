Ekonomi THY'den Balkanlar ve Doğu Avrupa kampanyası

THY'den Balkanlar ve Doğu Avrupa kampanyası

Ekonomi

THY'den Balkanlar ve Doğu Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Doğu Avrupa ve Balkanlar'da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat kampanyası başlattı.

12 Ekim 2021, Salı 11:43 Son Güncelleme:
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen THY yolcuları, 11- 21 Ekim tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Balkanlar'da Bükreş, Köstence, Üsküp ve Priştine'ye 109, Sofya, Varna, Kişinev, Cluj, Zagreb, Ljubljana, Dubrovnik ve Saraybosna'ya 119, Belgrad'a 129, Podgorica'ya 139, Kafkaslar'da Tiflis'e 129, Batum'a 119, Ukrayna'da Kharkiv, Lviv ve Zaporijya'ya 129, Mykolaiv'e 139, Kiev'e 159 ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Balkanlar'ın Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duyulmadan sadece kimlik kartı ile giriş yapılabilecek.

Kampanya kapsamındaki indirimler, THY'nin internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

AA

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