Ekonomi THY'den Belarus uçuşu açıklaması

THY'den Belarus uçuşu açıklaması

Ekonomi

THY'den Belarus uçuşu açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) uluslararası medya organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları Belarus seferlerinde yasadışı göçmen taşıyor' haberlerini yalanladı.

09 Kasım 2021, Salı 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ulusal ve uluslararası medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.  


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çiğdem Aydın’ı uğurlarken
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
İlk girişte prim ödenmesi önemli
Ekrem Sarısu
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İndirimde kasım bereketi
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Sorunlara değil çözüme odaklan
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 12 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM’de neler var? İşte BİM 12 Kasım indirimli ürünler listesi