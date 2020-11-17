Ekonomi THY'den bilet kampanyası: 99 TL'ye satılacak

THY'den bilet kampanyası: 99 TL'ye satılacak

Ekonomi

THY'den bilet kampanyası: 99 TL'ye satılacak

Türk Hava Yolları bugün ve yarın alınacak uçak biletlerde, 1 Ocak-28 Şubat 2021 tarihi arasında yapılacak olan seyahatler için 99 TL'ye satış yapılacak.

17 Kasım 2020, Salı 14:53 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, kış dönemi için başlattığı kampanyayı resmi sitesinden duyurdu. THY tarafından resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye'nin her yerine 99.99 TRY. Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 17 ve 18 Kasım’da biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin."


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