Çin’in Vuhan kentinde başlayan sonra hızla yayılarak Türkiye dahil birçok ülkeyi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle, her alanda olduğu gibi ‘hava’da da önlemler en üst seviyeye çıkarılmıştı. En hızlı harekete geçen hava yolu şirketlerinden birisi olan Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) da kapsamlı bir önlem paketini hayata geçirmişti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, hijyen ve uçuş planlarının yanı sıra vatandaşı mağdur etmemek için bilet konusunda da kolaylık sağladıklarını söyledi.

Ücretsiz değişim

CNN Türk’te dün Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programında konuşan İlker Aycı, bilet kolaylığı konusunda merak edilen detayları ilk defa açıkladı. 21 Mart tarihinden önce yurt dışı, 20 Mart tarihinden önce de yurt içi bileti alanların, bilet değişikliği ya da açığa alma durumunda herhangi bir ek ücret ödemeyeceklerini belirten Aycı, “20 Mart 2020 tarihinden önceye bilet alanlar, hiç merak etmesinler 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilir. Biletlerinizle 28 Şubat 2021’e kadar da uçuş yapabilirsiniz” dedi.

Bonus ve mil veriyor

Sağladıkları diğer kolaylıklardan da bahseden İlker Aycı, şunları söyledi: “

Vatandaşlarımıza bilet konusunda bazı teşvikler de sağlıyoruz. Mesela yüzde 15 voucher veriyoruz, fazla kupon veriyoruz. Yani bileti iade etmeyip, ileriki tarihte uçmak için değiştirmek ister ve ertelerseniz de size voucher veriyoruz ve yüzde 15 de ilave bonus sağlıyoruz. Ayrıca bilet iadesi almayanlara her bilete karşılık gelen 10 Euro’luk bir değer için 1.000 mil veriyoruz.”





Değişiklik ve açığa almayla ilgili detaylar

✈Ücretsiz değiştirme ve açığa alma kapsamına hangi biletler giriyor?

21 Mart 2020 tarihinden önce alınmış 2020 yılına ait tüm yurt dışı biletleri bu kapsamda. Ayrıca 20 Mart 2020 tarihinden önce alınmış 2020 yılına ait tüm yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) biletleri de buna dahil.

✈Yeni alacağım bilet ile hangi tarihe kadar seyahatimi tamamlamam gerekiyor?

28 Şubat 2021’e kadar biletiniz geçerli olacak.

✈Biletimi değiştirdiğim ya da açığa aldığımda ek ücret ödeyecek miyim?

Hayır, işlem ücretsiz.

✈Biletim ile ilgili tüm bu işlemleri ne zamana kadar ve nereden yapabilirim?

İşlemlerinizi 28 Şubat 2021 tarihine kadar, THY satış ofisleri, THY’nin ‘444 0 849’ numaralı çağrı merkezi ve biletin alındığı acentelerden yapabilirsiniz.

İşten çıkarma olmayacak

Corona virüsün en fazla etkilediği sektörlerin başında turizm ve hava yolu ulaşımı geliyor. Buna rağmen, işten çıkarma yapmayacaklarını belirten İlker Aycı, “Bu krizde hiçbir arkadaşımızın işte ayrılmasını istemiyoruz, böyle bir planımız yok. Çalışanlarımızın iş akdini korumakla ilgili her türlü fedakarlığı yapacağız. Yani kısmi çalışma modelleriyle belki dönüşümlü olarak çalışma ya da çalışma saatlerini azaltma, ücretlerde belli düzenlemeler yapma, ikramiye, prim veya maaşın bir kısmının ödenmesi gibi bir yol izleyebiliriz. Üst yönetici maaşlarından da kesinti olacak. En yüksek kesinti yüksek gelir grubundakilerden yapılacak.

Pilot adaylarına kolaylık

Pilot adayı öğrencilere de kolaylık sağlanacağını aktaran İlker Aycı, “Şu anda bizde öğrenci arkadaşlarımız var, bize geri ödemeleri olan arkadaşlarımız var. Biz onlara da bir kolaylık getireceğiz. Merak etmesinler o geri ödemelerde kolaylık getireceğiz, üzülmesinler, gerilmesinler bu krizden daha güçlü çıkacağız oraya hazır olsunlar” diye konuştu.

5 nokta hariç tüm dış hat seferleri duruyor

İlker Aycı, 27 Mart itibarıyla New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova seferleri dışındaki tüm dış hat seferlerinin durdurulacağını açıkladı.





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