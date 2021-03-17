Ekonomi THY'den büyük başarı! Günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

THY'den büyük başarı! Günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

Ekonomi

THY'den büyük başarı! Günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Mart'ta günlük ortalama 649 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

17 Mart 2021, Çarşamba 22:17 Son Güncelleme:
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 358 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 243 uçuşla KLM, 4. sırasında 231 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 165 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 105 uçuşla British Airways yer aldı.

AA

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