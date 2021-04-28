Ekonomi THY'den 'dış hat' açıklaması

THY'den 'dış hat' açıklaması

Ekonomi

THY'den 'dış hat' açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada yurt dışından gelmeyi ve yurt dışına gitmeyi planlayan yolcular için 'tam kapanma' sürecinin nasıl işleyeceği belirtildi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

THY'den yapılan açıklama şu şekilde;

"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00 tarihleri arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (iç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Kaç gün borçlanmam yeterli olur?
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tatile çıkarken evde ekonomik hazırlık
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Işığıyla aydınlatan kızlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bitcoin, 55 bin dolardan işlem görüyor