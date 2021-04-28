THY'den 'dış hat' açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada yurt dışından gelmeyi ve yurt dışına gitmeyi planlayan yolcular için 'tam kapanma' sürecinin nasıl işleyeceği belirtildi.
28 Nisan 2021, Çarşamba 12:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
THY'den yapılan açıklama şu şekilde;
"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00 tarihleri arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (iç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."
https://twitter.com/TK_HelpDesk/status/1387318919149625347
BUNLARI DA OKUYUN