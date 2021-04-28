THY'den yapılan açıklama şu şekilde;

"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00 tarihleri arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (iç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurt dışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."







