Türkiye THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama

THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama

Türkiye

THY'den durdurulan uçuşlarla ilgili açıklama

İngiltere'de hızlı yayılan corona virüsün bir türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını ortaya çıkması ve uçuşların askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, "Hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz" denildi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 00:02 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" dedi. 

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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)

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