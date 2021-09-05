THY'den iç hat uçuşları için Check-in uyarısı! HES izni gerekiyor
THY iç hat uçuşlarında seyahat edecek yolcular için Check-in hatırlatması yaptı. Yolcuların web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapabilmesi için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerekiyor.
05 Eylül 2021, Pazar 10:19 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
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