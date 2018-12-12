THY'den iç hatta eğlence ekranı

Türk Hava Yolları dış hat uçuşlarında kullanılan koltuk arkası eğlence ekranları iç hatlarda da kullanılmaya başlandı

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:33
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THY'den iç hatta eğlence ekranı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından dış hat uçuşlarında kullanılan koltuk arkası eğlence ekranlarının iç hatta da kullanılacağını belirtti.

THY'nin resmi hesabı "TK_TR'daki konuyla ilgili iletiyi paylaşan Ekşi, "Sizden gelen talep üzerine yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için eğlence ekranlarımızı iç hatlarda da peyderpey açıyoruz. Kulaklığınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın. Keyifli yolculuklar." ifadelerini kullandı.

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