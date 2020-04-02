Ekonomi THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

Ekonomi

THY'den iptal seferlerin bilet iadeleri hakkında açıklama

THY Genel Müdürü Ekşi, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini bildirdi.

02 Nisan 2020, Perşembe 22:34 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, salgın sebebiyle hava yollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı. Bilal Ekşi, "İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma, ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

AA

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