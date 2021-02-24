Türkiye THY'den kritik karar! Uzaktan çalışma süresi uzatıldı

THY'den kritik karar! Uzaktan çalışma süresi uzatıldı

Türkiye

THY'den kritik karar! Uzaktan çalışma süresi uzatıldı

THY'den yapılan açıklamaya göre, salgının mevcut durumu göz önünde bulundurularak uzaktan çalışma süresi uzatıldı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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THY İstihdam Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni bir değerlendirme ve bilgilendirme yapılana kadar ortaklığımız yurt içi yerleşkelerinde uzaktan çalışmanın 31 Mayıs 2021'e kadar devam ettirilmesine karar verilmiştir." denildi.

Uzaktan çalışma usul ve esaslarının aynı şekilde sürdürüleceği aktarılan açıklamada, destek birimine çalışanlardan gelen sorular ışığında "Sıkça Sorulan Sorular" dokümanı da hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uçuş çalışanları için uçuş frekansları göz önünde bulundurularak planlama yapılacağı bildirildi.


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