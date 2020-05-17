THY'den özel uçuşa 2,5 milyon hatıra bilet
Türk Hava Yolları'nın (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a yapacağı tarihi uçuşa 2,5 milyon hatıra biletin verildiği açıklandı.
17 Mayıs 2020, Pazar 20:31 Son Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tarihi Yolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de tarihiyolculuk.com' dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım" paylaşımında bulundu.
İbrahim Yıldız/İSTANBUL(DHA)