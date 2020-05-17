Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Tarihi Yolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de tarihiyolculuk.com' dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım" paylaşımında bulundu.

İbrahim Yıldız/İSTANBUL(DHA)











