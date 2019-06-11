İstanbul Havalimanı ile beraber filosu ve uçtuğu nokta sayısı artacak olan Türk Hava Yolları (THY), pilot ihtiyacını karşılamak adına kendi pilotunu yetiştirmeye de hız verdi.

ÖN LİSANS MEZUNLARI DA BAŞVURABİLECEK

THY bu kapsamda pilot olmak isteyen binlerce üniversite mezununun bir süredir beklediği en az önlisans mezunlarının başvurabileceği ikinci pilot aday adayı ilanını yayınladı. İlan, 29 Ağustos 2019 tarihi saat 15.00’a kadar yayında kalacak. İlana da ilk günden ilginin yoğun olduğu öğrenildi.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

TC vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak.

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak.

-1 Ocak 1989 tarihinden sonra doğmuş olmak.

-Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak.

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek.

-Daha önce THY veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

-Daha önce THY ve THY’nin iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ŞARTI

Başvuru tarihi itibarıyla son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek. y TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18) y IELTS (Genel veya Akademik): 6 (speaking : min.6)

NOT: Başvuru şartları için diğer detaylı bilgilere THY’nin resmi internet sitesinden (careers. turkishairlines.com) ulaşılabilir.