THY’den sefer açıklaması: İşte uçuşların başlayacağı tarih
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziranda dış hat seferlerinin ise 10 Haziranda başlayacağını duyurdu.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 21:48 Son Güncelleme:
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Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."
DHA