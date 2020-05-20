Ekonomi THY’den sefer açıklaması: İşte uçuşların başlayacağı tarih

THY’den sefer açıklaması: İşte uçuşların başlayacağı tarih

Ekonomi

THY’den sefer açıklaması: İşte uçuşların başlayacağı tarih

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziranda dış hat seferlerinin ise 10 Haziranda başlayacağını duyurdu.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 21:48 Son Güncelleme:
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Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

DHA



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