THY'den seyahat izin belgesi açıklaması son dakika! Uçak yolcuları dikkat
Seyahat izin belgesi hakkında İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde yer alan açıklamaya göre, uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek. THY'den seyahat izin belgesi hakkında son dakika açıklama geldi...
16 Mayıs 2021, Pazar 13:59 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bugün yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde şehirler arası seyahatlerde uçak yolcuları izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler."
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