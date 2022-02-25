THY'den son dakika uçuş açıklaması: Belarus, Kişinev ve Rostov...
Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
25 Şubat 2022, Cuma 01:09 Son Güncelleme:
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THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.
Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)