Türkiye THY'den son dakika uçuş açıklaması: Belarus, Kişinev ve Rostov...

THY'den son dakika uçuş açıklaması: Belarus, Kişinev ve Rostov...

Türkiye

THY'den son dakika uçuş açıklaması: Belarus, Kişinev ve Rostov...

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapacağı Belarus uçuşlarının yanı sıra Moldova'nın başkenti Kişinev uçuşlarının 3 Mart'a, Rusya'nın Rostov şehrine yaptığı uçuşların ise 4 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

25 Şubat 2022, Cuma 01:09 Son Güncelleme:
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THY'nin resmi internet sitesi üzerinden Belarus, Kişinev ve Rostov uçuşlarına yönelik yapılan duyuruda, "26 Şubat (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Kişinev uçuşlarımız 3 Mart (dahil), Rostov uçuşlarımız 4 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadelerine yer verildi.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

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