THY'den yolculara '72 saat' uyarısı
Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcular için uyarı yaptı. THY yolcularının uçuştan son 72 saat içinde giriş formunu doldurması gerekiyor.
14 Mart 2021, Pazar 11:14 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."
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