Ekonomi THY'den yolculara '72 saat' uyarısı

THY'den yolculara '72 saat' uyarısı

Ekonomi

THY'den yolculara '72 saat' uyarısı

Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcular için uyarı yaptı. THY yolcularının uçuştan son 72 saat içinde giriş formunu doldurması gerekiyor.

14 Mart 2021, Pazar 11:14 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde "http://register.health.gov.tr" adresindeki Türkiye'ye Giriş Formunu doldurmaları gerekmektedir."


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