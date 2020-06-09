Türkiye THY'den yolculara uyarı: En az 3 saat önce gelin

THY'den yolculara uyarı: En az 3 saat önce gelin

Türkiye

THY'den yolculara uyarı: En az 3 saat önce gelin

Türk Hava Yolları, corona virüs önlemleri nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Yolculara uçuştan en az 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyarı yapıldı.

09 Haziran 2020, Salı 15:05 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmelerinin altı önemle çizildi.

Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:

“Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz.”


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