THY'den yolculara uyarı: En az 3 saat önce gelin
Türk Hava Yolları, corona virüs önlemleri nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Yolculara uçuştan en az 3 saat önce havalimanına gelmeleri konusunda uyarı yapıldı.
09 Haziran 2020, Salı 15:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türk Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmelerinin altı önemle çizildi.
Konuya ilişkin THY açıklamasında şöyle denildi:
“Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir. Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz.”
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN