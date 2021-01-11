Türkiye THY'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı

THY'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı

Türkiye

THY'den yolculara 'ventilli maske' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 20:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bilal Ekşi, paylaşımında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA

İlgili Haberler
THY'den İngiltere uçuşları için açıklamaTHY ocak ayı uçuş planını duyurdu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
'Ya kabul et ya da sil' tavrına tepki büyüyor! WhatsApp'tan kaçış hızlandı
Murat Gülderen
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Hakan Çelik
2020'yi zirvede tamamladı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
“Geri dönüş”
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER On Numara sonuç ekranı: 11 Ocak 2021 On Numara kazandıran numaralar