Ekonomi THY'den yurt dışı uçuş kararı: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

THY'den yurt dışı uçuş kararı: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ekonomi

THY'den yurt dışı uçuş kararı: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Türk Hava Yolları, corona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını, 1 Mayıs'a uzatma kararı aldı.

02 Nisan 2020, Perşembe 00:13 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada 17 Nisan'a kadar durdurulan seferlerin 1 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bilal Ekşi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir.''


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