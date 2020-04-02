Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada 17 Nisan'a kadar durdurulan seferlerin 1 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bilal Ekşi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar DURDURULMUŞTUR. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız KISITLI seferlerimiz devam edecektir.''







