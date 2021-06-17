Ekonomi THY'den yurt dışı uçuşları için yeni karar! Başlıyor..

THY'den yurt dışı uçuşları için yeni karar! Başlıyor..

Ekonomi

THY'den yurt dışı uçuşları için yeni karar! Başlıyor..

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlayacaklarını açıkladı.

17 Haziran 2021, Perşembe 19:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı. Ekşi şu ifadeleri kullandı:

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?

Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile...

İlgili Haberler
THY, ABD uçuşlarında frekans arttırıyorTHY, Avrupa'da liderliğini sürdürdü


Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
Para genleri
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
Yurtdışından kazanılan günler Bağkur'a sayılıyor
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
HDP ve siyaset…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Cebi serinleten 20 yazlık öneri
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü düşüşle tamamladı