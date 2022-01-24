Türkiye THY'nin iptal ettiği seferler... İstanbul Havalimanı'ndan 52 sefer iptal!

THY'nin iptal ettiği seferler... İstanbul Havalimanı'ndan 52 sefer iptal!

Türkiye

THY'nin iptal ettiği seferler... İstanbul Havalimanı'ndan 52 sefer iptal!

THY bugün yeni sefer iptallerini duyurdu. İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. Böylece THY, İstanbul Havalimanı'ndan bugün 52 seferini iptal etmiş oldu. Öte yandan kar yağışı nedeniyle ve olumsuz hava durumu koşulları nedeniyle, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı'ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı.

Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor.


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