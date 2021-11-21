Türkiye THY’nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti

THY’nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti

Türkiye

THY’nin İrlandalı pilotu motor kazasında hayatını kaybetti

Arkadaşları ile birlikte tatil için gittiği Meksika’da motorsiklet kazası geçiren Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine hayatını kaybetti.

21 Kasım 2021, Pazar 00:30 Son Güncelleme:
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THY’de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika’da bulunuyordu. Arkadaşlarıyla birlikte motor gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California’da bir trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.

DHA

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