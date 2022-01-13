Dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları’nın (THY), İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndan yeni evi İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdiği, havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu ‘Mega Taşınma’, National Geographic ekranlarında belgesel oldu. Belgeselin ilk gösterimi, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in katılımıyla dün İstanbul Ortaköy’deki Feriye’de gerçekleştirildi. 16 Ocak’ta ise izleyicilerle buluşacak.

32 SAATTE İŞLEM TAMAM

İlker Aycı, Hong Kong, Doha ve ABD’deki örnekleri inceleyerek gerçekleştirdikleri taşınmanın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyledi. 45 saatte tamamlanması gereken operasyonun 32 saat gibi rekor bir sürede bitirilerek muhteşem bir başarıya imza atıldığını belirten Aycı, dünyada bu ölçekte bir taşınma örneğinin olmadığını dile getirdi. Dünyanın izlediği taşınmayı başarıyla tamamladıklarını ifade eden İlker Aycı, şunları söyledi:

‘SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMEDİ’

“O dönemde İstanbul Havalimanı’yla ilgili söylenenler bitmek bilmiyordu. Daha THY oraya taşınmadan, ‘yok efendim pistler şöyleymiş, rüzgarlar böyleymiş, orada operasyon yapılamazmış...’ Dünyada herkes bu konuda eksper kesilmiş, havalimanımızı yerden yere vurmaya başlamıştı. 41 ayda, bir inşaat rekoru kırılarak mühendislik harikası ortaya çıkartılmışken bir türlü bunun tadını, Türkiye ve bunu başaran insanlar çıkaramamıştı. Bunu tasarlayan zeka, bunu tasarlayan devlet aklı ve vizyonu da bundan hak ettiği övgüyü alamamıştı.”

PANDEMİYE RAĞMEN 2019’UN DA ÖNÜNE GEÇTİ

Taşınma için çok başarılı bir belgesel çektiklerini söyleyen İlker Aycı, şu bilgileri verdi:

“2019’da açılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa’da 2021’i lider havalimanı olarak, en yoğun havalimanı olarak kapattı. THY de Avrupa’da lider oldu. Avrupa’da en çok uçuşu olan network havayolu olarak kapattı. THY, kargosuyla yolcusuyla Avrupa’da en çok uçuş yapan, en çok yolcu taşıyabilen, en fazla havada kalan şirket. Gelirini en az kaybeden şirket. Bütün şirketler zarardayken biz 2021’i kârla kapatmakla kalmadık, 2019’un da önünde kapattık. Halka açık bir şirketiz. Sadece bu kadarını söyleyeyim.”

60 MİLYON YOLCUDAN SONRA SIKINTI BAŞLADI

Atatürk Havalimanı’nda dünyanın en kompakt ve dar alanda muhteşem operasyonlarını yaptıklarını dile getiren İlker Aycı, yıllık yolcu sayısı 60 milyonu geçince yoğunluk nedeniyle bazı sorunlar yaşanmaya başladığını dile getirdi. Havalimanının yapısından dolayı her metrekaresinin dolduğuna dikkat çeken Aycı, “Şu anda 374 uçağımız var. Gelecek yıl 400 olacak. Bu kapasite ve potansiyel karşısında park yerleri ve körükler yetmeyecekti” dedi.

47 BİN 300 TON AĞIRLIĞINDA MALZEME

THY’nin taşınma operasyonu, 6 Nisan 2019 tarihinde planlanandan kısa bir sürede, 32 saatte başarıyla tamamlanmıştı. THY’nin gerçekleştirdiği tarihi operasyonda, taşınma güzergahı araç trafiğine kapatılarak, 12 saat içerisinde 33 futbol sahasına eş değer 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzeme İstanbul Havalimanı’na nakledilmişti. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından en hassas ekipmanlara kadar, 12 bin parça malzemenin 1000’i aşkın araçla taşındığı bu büyük operasyonda 5 binden fazla çalışan görev almıştı. THY, Atatürk Havalimanı’na Singapur uçuşuyla veda ederek, yine aynı tarihte saat 14.00’te uçuş operasyonlarına İstanbul Havalimanı’ndan devam edecek şekilde 12 saat ara vermişti.