THY'nin Rusya seferleri yüzde 95 doldu
Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı uçuşların yeniden açılmasıyla birlikte, Rus turist Türkiye’ye akın etti. Türk Hava Yolları’nın (THY), 1 Ağustos’tan itibaren tekrar başladığı Rusya uçuşlarında doluluk oranı yüzde 95 oldu.
19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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İstanbul ve Antalya’dan, Rusya’da başta Moskova olmak üzere üç noktaya karşılıklı tarifeli sefer yapan THY, 1-17 Ağustos arasında 170 seferle 32 bin yolcu taşıdı. 27 bin yolcu, İstanbul Havalimanı’nı kullandı.
Ruslar, corona virüs ile mücadelede Türkiye’nin başarılı olduğunu ve tatile gelmekten korkmadıklarını söyledi. 1 Ağustos’tan itibaren İstanbul’dan Moskova, St. Petersburg ve Rostov’a sefer yapan THY, 10 Ağustos’ta da Antalya’dan Moskova ve St. Petersburg’a uçmaya başlamıştı. Eylül ayı ile birlikte haftada 4 kez olacak şekilde İstanbul-Kazan uçuşlarını da ekleyecek olan THY’nin Soçi ve Krasnodar sefer tarihi ise henüz netleşmedi.
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