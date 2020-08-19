İstanbul ve Antalya’dan, Rusya’da başta Moskova olmak üzere üç noktaya karşılıklı tarifeli sefer yapan THY, 1-17 Ağustos arasında 170 seferle 32 bin yolcu taşıdı. 27 bin yolcu, İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

Ruslar, corona virüs ile mücadelede Türkiye’nin başarılı olduğunu ve tatile gelmekten korkmadıklarını söyledi. 1 Ağustos’tan itibaren İstanbul’dan Moskova, St. Petersburg ve Rostov’a sefer yapan THY, 10 Ağustos’ta da Antalya’dan Moskova ve St. Petersburg’a uçmaya başlamıştı. Eylül ayı ile birlikte haftada 4 kez olacak şekilde İstanbul-Kazan uçuşlarını da ekleyecek olan THY’nin Soçi ve Krasnodar sefer tarihi ise henüz netleşmedi.







