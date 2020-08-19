Ekonomi THY'nin Rusya seferleri yüzde 95 doldu

THY'nin Rusya seferleri yüzde 95 doldu

Ekonomi

THY'nin Rusya seferleri yüzde 95 doldu

Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı uçuşların yeniden açılmasıyla birlikte, Rus turist Türkiye’ye akın etti. Türk Hava Yolları’nın (THY), 1 Ağustos’tan itibaren tekrar başladığı Rusya uçuşlarında doluluk oranı yüzde 95 oldu.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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İstanbul ve Antalya’dan, Rusya’da başta Moskova olmak üzere üç noktaya karşılıklı tarifeli sefer yapan THY, 1-17 Ağustos arasında 170 seferle 32 bin yolcu taşıdı. 27 bin yolcu, İstanbul Havalimanı’nı kullandı.

Ruslar, corona virüs ile mücadelede Türkiye’nin başarılı olduğunu ve tatile gelmekten korkmadıklarını söyledi. 1 Ağustos’tan itibaren İstanbul’dan Moskova, St. Petersburg ve Rostov’a sefer yapan THY, 10 Ağustos’ta da Antalya’dan Moskova ve St. Petersburg’a uçmaya başlamıştı. Eylül ayı ile birlikte haftada 4 kez olacak şekilde İstanbul-Kazan uçuşlarını da ekleyecek olan THY’nin Soçi ve Krasnodar sefer tarihi ise henüz netleşmedi.


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