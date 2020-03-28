Türkiye THY'nin seferler düzenleyeceği şehirler belli oldu

THY'nin seferler düzenleyeceği şehirler belli oldu

Türkiye

THY'nin seferler düzenleyeceği şehirler belli oldu

İç hatlar seferlerinde düzenlemeler yapan THY hangi şehirlere seferler yapacağını da açıkladı.

28 Mart 2020, Cumartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız" bilgisini verdi.

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