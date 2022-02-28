Ekonomi THY'nin Ukrayna ve Moldova kararı uzatıldı

THY'nin Ukrayna ve Moldova kararı uzatıldı

Ekonomi

THY'nin Ukrayna ve Moldova kararı uzatıldı

Türk Hava Yolları, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını durdurma kararını 15 Mart saat 23.59'a kadar uzattı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı. 

Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edilmiştir" denildi.

Türk Hava Yolları daha önce de Belarus’un başkenti Misk ve Rusya’da yaptığı Soçi ve Rostov seferlerini 2 Mart tarihine kadar durdurduğunu duyurmuştu.

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