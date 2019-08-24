THY’nin Amerika Kıtası’ndaki 18’inci ve 19’uncu uçuş noktaları Mexico City ve Cancun’a başlattığı seferler, İstanbul-Mexico City-Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün gerçekleştirilecek.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Mexico City ve Cancun hat açılışı sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, büyüme stratejileri kapsamında uçuş ağlarının sınırlarını genişlettiklerini belirterek, “Bali’den sonra Amerika Kıtası’nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

4 MİLYON TURİST AĞIRLIYOR

Amerika Kıtası’nda kurulan ilk medeniyetler Maya ile Aztekler’in anavatanı olan Mexico City, sahip olduğu tarihi mirasın yanında Amerika Kıtası’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Şehir, Meksika mutfağı, güzel meydanları ve eğlenceli aktiviteleriyle de dikkat çekiyor. Cancun şehri ise yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor.