Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %1,3, dış hatlarda ise %4,6 artmıştır.

Yolcu doluluk oranı Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile %80,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4,0 puanlık artış göstermiştir ve %86,1 olmuştur.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2018 döneminde 12,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 12,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %3,9 artmış dış hat uçuşlarda ise %3,0 artmıştır.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2018 dönemine kıyasla %0,2 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2018 dönemine kıyasla %10,6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2018 döneminde 115.967 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,7'lik artışla 124.939 tona yükselmiştir.

Haziran 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;

-Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %11,1, Orta Doğu'da %5,2, İç hatlar' da %4,2 ve Avrupa'da %3,2,

-Yolcu doluluk oranı İç hatlar'da 4,3 puan, Avrupa'da 1,3 puan, Afrika'da 1,1 puan ve Orta Doğu'da 0,9 puan,

-Yolcu Sayısı ise Afrika'da %9,9, Orta Doğu'da %7,6, Avrupa'da %4,1 ve Uzak Doğu'da %2,6 artış göstermiştir.

Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %5,8'lik bir azalış, dış hatlarda %1,6'lık bir artış kaydedilmiştir.

Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir.

Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla %1,1'lik artış gerçekleşmiştir.

Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,7 artarak 88,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %5,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,8 artmıştır.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artarak 71,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %4,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,2 oranında artmıştır.

Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2018 döneminde 239.361 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8'lik azalışla 235.020 olarak gerçekleşmiştir.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662.133 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,8'lik artışla 720.244 tona yükselmiştir.

2018 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 338 olmuştur. "