THY'nin yurt dışı uçuşlarının başlama tarihi belli oldu
1 Haziran'da yurt içi uçuşlarına başlayan THY 18 Haziran itibarıyla da yurt dışı uçuşlara başlayacak. İlk etapta Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleşecek.
02 Haziran 2020, Salı 13:25 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacaklarını söyledi.
Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:
"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız."
https://twitter.com/yhyustun/status/1267757653306101760