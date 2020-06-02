Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacaklarını söyledi.

Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:

"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız."









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