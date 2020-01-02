Dünyanın en çok ülkesine ve en çok dış hat noktasına uçan hava yolu olduklarına dikkat çeken İlker Aycı şunları söyledi: “2019 yılını 126 ülke 318 şehirle kapattık. Ayrıca Osaka (Japonya) hattımızı ise 4 frekans olarak 2020 yılında yeniden devreye alıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda inşası süren yeni pist de 2020 yılında devreye alınacak.”

3'üncü pist heyecanı

Üçüncü pistin devreye girmesiyle trafik yoğunluğunun rahatlayacağını ve taksi sürelerinin (uçağın indikten sonra terminale varış süresi) de iyileşeceğini kaydeden Aycı şöyle devam etti: “43 saniyede bir uçağın iniş-kalkışı mümkün olacak. Öte yandan 2020 yılı yaz tarifesi itibarıyla Singapur, Kuala Lumpur, Los Angeles ve Washington DC için frekanslarımızı artırıyoruz.”

Kargoda rekor yılı

Hava kargo taşımacılığı alanında da başarılara imza attıklarını dile getiren Aycı, küresel kargo sektöründe yaşanan daralmaya rağmen taşıdıkları kargo miktarını yıllık bazda yüzde 9.5 artışla 1.4 milyon tona yükselttiklerini söyledi. İlker Aycı ayrıca “THY, yılın 11 ayında yüzde 81.7’lik doluluk oranıyla 68.8 milyon yolcuya hizmet verdi” diye konuştu.