Tıbbi mesuliyet sigortası işlevselliğini kaybetti

Hekimleri 3’üncü şahıslara verecekleri zararlara karşı, açılacak tazminat davalarına karşı koruyan ‘zorunlu’ bir sigorta var: “Hekim sorumluluk sigortası.” Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak da bilinen sigorta, 10 yıldır zorunlu olarak uygulanıyor. Ancak, sigortanın hekimlere gerçek anlamda güvence verebilmesi için prim ve teminat tutarlarının güncellenmesi gerekiyor. Fakat hekimler 10 yıldır aynı teminatlarla sigorta yaptırıyor.

SigortaMedya’nın YouTube kanalı Sigorta Ekranı’nın konuğu bu kez bir hekim, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Coşkun Yorulmaz’dı. Hekim sorumluluk sigortası (tıbbi mesuliyet sigortası) ile ilgili SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın sorularını yanıtlayan Yorulmaz, Tıbbi Mesuliyet Sigortası’nın öncelikle hastaları korumak için olduğuna dikkat çekti.

Hastaların bir zarar ile karşılaştıklarında dava açma, maddi ve manevi zararlarını giderme haklarının olduğunu belirten Yorulmaz, “Bu, kanunla korunmuş bir haktır. Asla, hasta hakları ve hekim hakları birbiri ile çelişmez. Dünyada ve Türkiye’de hasta haklarını gündeme getiren zaten doktorlardır. Bir zarar söz konusu olduğunda hekimlerin bir sigortası olma zorunluluğu vardır. Hekimler, emekleri ile para kazanan bir meslek grubu. Çalışmadığımız zaman para kazanamıyoruz. Çok net söyleyeyim, bir hasta ile ilgili zarar oluştuğunda hekimlerin kazançları ile bunu ödemesi mümkün değil. Bu durumda da hastalar mağdur olacak. Bu nedenle, sigorta öncelikle hastaları korur” dedi.

Basında çıkan tazminat rakamları hekimleri üzdü

Basında 4 milyon TL’ye kadar çıkan tazminat rakamlarından bahsedilmesinin, hekimler üzerinde üzücü bir etkisi olduğunu vurgulayan Yorulmaz, “Tıbbi mesuliyet sigortası, maalesef işlevselliğini kaybetti. Hayata geçtiğinden bu yana ne primlerine ne de kapsama alanına zam yapıldı. Bizim grubumuzda en yüksek teminat 800 bin TL. Daha az riskli çalışan gruplarda 200 bin TL’ye kadar iniyor. Ödenmesi gereken tazminat rakamları, 4 milyon, 20 milyon TL gibi gündeme gelince bu sigorta, haklarımızı korumuyor maalesef. Ancak, Türkiye’de hekimlerin aleyhine açılan davaların yüzde 90’ı hekimlerin lehine sonuçlanıyor. Yüzde 10’luk grubun yüzde 90’ı da çok şükür ki, sigorta sisteminin kapsayacağı rakamlar.”

Prim ve teminatlar 2-3 kat artırılmalı

Pandemi’den sağlık sistemin etkilendiğini ve en küçük kalemlerde bile yüzde 30 maliyet artışı olduğunu, ciddi ameliyatlarda maliyet artışının yüzde 600’lara vardığını vurgulayan Yorulmaz, bu nedenle 800 bin TL teminatlı sigortaların yeterli olmadığı, hem ödenen primlerin hem de sigortanın kapsayıcı olan teminatların 2-3 kat artırılmasının gerekli olduğunu söyledi.



