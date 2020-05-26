Dünya Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Dünya

Tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk uçağı Çad'a indi

Türkiye'nin yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçak, Afrika ülkesi Çad'a ulaştı.

26 Mayıs 2020, Salı 20:04 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi. Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

AA


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