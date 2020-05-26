Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Ankara'dan hareket eden askeri kargo uçağı Çad'a indi. Uçak ve mürettebatını, Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız karşıladı.

Öte yandan Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

AA







