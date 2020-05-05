05.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Ekonomi Ticaret Bakanı: 280 tırın ülkeye giriş işlemleri başladı

Ticaret Bakanı: 280 tırın ülkeye giriş işlemleri başladı

Ekonomi

Ticaret Bakanı: 280 tırın ülkeye giriş işlemleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların Türkiye'ye giriş işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

05 Mayıs 2020, Salı 15:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.

 Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" ifadesini kullandı.

İşyerinde corona önlemi almayanlar dikkat!

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Batman’da Korona günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
“Türkiye aşı üretecek kapasiteye sahip”
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek