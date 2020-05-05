Ticaret Bakanı: 280 tırın ülkeye giriş işlemleri başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların Türkiye'ye giriş işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.
05 Mayıs 2020, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.
Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" ifadesini kullandı.
https://twitter.com/pekcan/status/1257634899332411392