Ekonomi Ticaret Bakanı Muş'tan destek açıklaması

Ticaret Bakanı Muş'tan destek açıklaması

Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş'tan destek açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022’de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini belirterek "İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek." ifadesini kullandı.

15 Ekim 2021, Cuma 21:50 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım ağı Twitter’dan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamada bulundu. Hükümetin 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi’nin hazırlandığını anımsatan Muş, şunları kaydetti: "2022’de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 5 milyar 250 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 27’lik bir artışı ifade ediyor. İhracata desteğimiz sürecek, Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."

AA

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