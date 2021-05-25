Ekonomi Ticaret Bakanı Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş'tan Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına yanıt

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

25 Mayıs 2021, Salı 10:21 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarıyla ilgili, "2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi. 

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